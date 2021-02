Governo Draghi, il 5S Dessì: “Voterò no a fiducia” (Di sabato 13 febbraio 2021) Il senatore del M5S Emanuele Dessì voterà ‘no’ alla fiducia al Governo Draghi. Ad annunciarlo è lo stesso pentastellato in un post su Facebook nel giorno del giuramento del nuovo esecutivo: “Stamattina – scrive – invece è tutto molto chiaro e mi permette di poter affermare con sicurezza che Voterò NO al Governo Draghi. Ci sarà modo, fin dalle prossime ore, per discutere insieme sui motivi di questa scelta”, conclude. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 febbraio 2021) Il senatore del M5S Emanuelevoterà ‘no’ allaal. Ad annunciarlo è lo stesso pentastellato in un post su Facebook nel giorno del giuramento del nuovo esecutivo: “Stamattina – scrive – invece è tutto molto chiaro e mi permette di poter affermare con sicurezza cheNO al. Ci sarà modo, fin dalle prossime ore, per discutere insieme sui motivi di questa scelta”, conclude. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

CarloCalenda : Per chi si lamenta dei componenti politici del governo: rispecchiano i gruppi parlamentari, non ce li ha messi Draghi ma noi, con il voto. - matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - PaoloCaminiti1 : M5s, Salvini, Pd, Renzi: chi ha vinto e chi ha perso con il governo Draghi - 59Liberal : RT @repubblica: Nasce il governo Draghi: il giuramento al Quirinale -