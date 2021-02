Giuseppe Conte lascia palazzo Chigi con Olivia tra gli applausi

(Di sabato 13 febbraio 2021)dice addio a. Per lui un lungo applauso dalle finestre, la vicinanza die la commozione di Casalinosi congeda da Presidente del Consiglio. Prima del passaggio di consegne, l’ex premier e il nuovo incaricato Mario Draghi hanno avuto un colloquio nella sala dei Galeoni. Poi ha avuto luogo la cerimonia della campanella, che ha scandito l‘insediamento del nuovo governo a. L’ormai ex presidente hato la sede di governo e, al termine degli onori militari nel cortile di, attraversato da un’emozione palpabile, ha voluto al suo fianco la compagna...

Un'uscita di scena elegante, sobria con tanti applausi. Il giusto tributo per il Premier uscente Giuseppe Conte. Governo, Giuseppe Conte lascia palazzo Chigi con la sua compagna. Il lungo applauso dei dipendenti dopo gli onori. Giuseppe Conte lascia Palazzo Chigi tra gli applausi dei dipendenti. Mai nella storia della Repubblica Italiana un Presidente del Consiglio dei Ministri ha ricevuto un addio da Palazzo Chigi così. Si, Giuseppe Conte. Alle prossime elezioni tutti noi lo voteremo e vincerà.

, il post su Facebook Poco dopo in un post su Facebookha scritto: 'Ho lavorato nel 'Palazzo', occupando la 'poltrona' più importante. Ma tra i corridoi e gli uffici di Palazzo ...Il post sui social dopo il passaggio di consegne a Draghi: 'La chiusura di un capitolo non impedisce di riempire fino in fondo le pagine che vogliamo ...Lo scrive su Facebook l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Rimpianti mai, bisogna andare avanti sempre”, aveva detto Conte ai microfoni di Fanpage mentre tornava nella sua abitazione romana ...Sulla scrivania di Mario Draghi c'è un vecchio dossier. Il premier incaricato, dopo la formazione del suo governo, dovrà affrontare una questione irrisolta da anni: quella relativa al ponte sullo Stre ...