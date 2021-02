Giugliano | sfiorata rissa in albergo | sorprende marito a letto con la sua migliore amica

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano sfiorata

Napoli.zon

Si è trattato di una tragedia: la donna è ricoverata al Cardarelli, non in pericolo di ... La donna di 52 anni, ferita a Mugnano (Napoli), è stata prima medicata all'ospedale die poi ...- continua sotto - La signora è stata prima medicata all'ospedale die poi trasferita al Cardarelli. Dalla radiografia è emerso la scheggia conficcatasi nel naso è lunga 17 millimetri. La ...Tragedia sfiorata a Giugliano, investita davanti alla chiesa: pirata della strada si dà alla fuga, ma poi si consegna alle forze dell'ordine ...Per dare seguito alle recenti vittorie, tra campionato e Coppa Italia, la Roma Femminile si presenta sul campo dell'ultima in classifica, alla ricerca di altri tre punti importanti per ...