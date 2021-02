GF Vip, “Non posso negare quello che sento”: dichiarazione d’amore a sorpresa! (Di domenica 14 febbraio 2021) GF Vip, “Non posso negare delle cose che sento”: la dichiarazione d’amore a sorpresa spiazza tutti, ecco cos’è successo nel dettaglio. GF Vip, dichiarazione d’amore a sorpresa: “Non posso negare quello che sento”, cos’è successoIl Grande Fratello Vip sta volgendo pian piano a termine e a meno di un mese dalla finale le dinamiche di certo non mancano. La puntata di ieri, 12 febbraio, è stata davvero ricca di colpi di scena e momenti memorabili. Il primo, senza dubbio, è stato l’eliminazione inaspettata di Maria Teresa Ruta, che dopo essersi salvata da oltre 20 nomination, ha dovuto abbandonare la casa. Questo momento ha diviso il pubblico e ha creato scompiglio anche nella casa. Importante anche il ... Leggi su altranotizia (Di domenica 14 febbraio 2021) GF Vip, “Nondelle cose che”: laa sorpresa spiazza tutti, ecco cos’è successo nel dettaglio. GF Vip,a sorpresa: “Nonche”, cos’è successoIl Grande Fratello Vip sta volgendo pian piano a termine e a meno di un mese dalla finale le dinamiche di certo non mancano. La puntata di ieri, 12 febbraio, è stata davvero ricca di colpi di scena e momenti memorabili. Il primo, senza dubbio, è stato l’eliminazione inaspettata di Maria Teresa Ruta, che dopo essersi salvata da oltre 20 nomination, ha dovuto abbandonare la casa. Questo momento ha diviso il pubblico e ha creato scompiglio anche nella casa. Importante anche il ...

