Formazioni ufficiali Torino Genoa: le scelte degli allenatori (Di sabato 13 febbraio 2021) Le Formazioni ufficiali di Torino Genoa match valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Torino-Genoa, match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/2021. Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Lukic, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Zaza, Belotti. All. Nicola. Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootma, Rovella, Zajc, Czyborra; Pandev, Destro. All. Ballardini.

