Due cuccioli di tigre bianca muoiono per sospetto Covid

(Di sabato 13 febbraio 2021) Morti duedidi 11 settimane in uno zoo pakistano. Sembra che il decesso sia sopravvenuto per contagio da-19 Due casi di decessi riconducibili al-19 si sono verificati in uno zoo del Pakistan, dove due esemplari dididi 11 settimane sono morti lo scorso 30 gennaio. Secondo i funzionari, gli animali sarebbero deceduti a causa del contagio da Coronavirus. I duesono venuti a mancare quattro giorni dopo l’inizio del trattamento per quello che i funzionari pensavano fosse il virus della panleucopenia felina, una malattia che colpisce il sistema immunitario dei gatti ed è comune in Pakistan. Tuttavia, tramite un’autopsia è emerso che i polmoni delle due tigri erano ...

