Draghi e la mascherina che non nasconde l’emozione (Di sabato 13 febbraio 2021) Il primo giuramento con la mascherina, e senza giornalisti nella sala, toglie il gusto del dettaglio: la smorfia o il labiale al vicino di sedia aiutavano a capire, ora l’emozione o il nervosismo vanno interpretati da un sopracciglio o da uno sguardo più o meno luminoso. Però del primo giuramento con la mascherina, sperando che sia l’ultimo, resta un’immagine particolare: Mario Draghi e Sergio Mattarella uno di fronte all’altro, alzi la mano chi non ha pensato che il primo prenderà il posto del secondo. Una cerimonia purtroppo diversa dal solito, anche senza i familiari, da sempre nota di colore soprattutto se il nominato era un neofita come tanti degli ultimi due governi. Un tripudio di vestiti freschi di sartoria che stavolta non c’è stato. L’assenza della stampa ha consentito ai ministri di essere più rilassati nei ... Leggi su formiche (Di sabato 13 febbraio 2021) Il primo giuramento con la, e senza giornalisti nella sala, toglie il gusto del dettaglio: la smorfia o il labiale al vicino di sedia aiutavano a capire, orao il nervosismo vanno interpretati da un sopracciglio o da uno sguardo più o meno luminoso. Però del primo giuramento con la, sperando che sia l’ultimo, resta un’immagine particolare: Marioe Sergio Mattarella uno di fronte all’altro, alzi la mano chi non ha pensato che il primo prenderà il posto del secondo. Una cerimonia purtroppo diversa dal solito, anche senza i familiari, da sempre nota di colore soprattutto se il nominato era un neofita come tanti degli ultimi due governi. Un tripudio di vestiti freschi di sartoria che stavolta non c’è stato. L’assenza della stampa ha consentito ai ministri di essere più rilassati nei ...

NicolaPorro : ?? Il M5s dell’#Azzolina vuol dettare legge a #Draghi sulla scuola, #Travaglio continua a lodare #Conte, il balzo de… - Simo07827689 : RT @dariochierchia: Conte con il tricolore sulla mascherina. Draghi no. #GovernoDraghi - ludmyla2803 : @AlbertoLetizia2 Ma infatti, niente comizi in piazza (una rete Rai dedicata alle varie campagne elettorali ) e voto… - nedols : @matteosalvinimi Poretto hanno preferito Giorgetti a te. Non se ne capisce proprio il motivo ????.. Draghi manco ti c… - gaiettin : RT @dariochierchia: Conte con il tricolore sulla mascherina. Draghi no. #GovernoDraghi -