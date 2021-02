Carrozzina travolta dall’autobus | tragedia per un bimbo di 4 anni

Leggi su viagginews

(Di sabato 13 febbraio 2021) Un bambino di soli 4è stato trasportato in aereo in ospedale dopo che lasu cui si trovava è stata investita da un autobus. Un terribile incidente stradale si è verificato a Crewe, nel Cheshire, contea dell’Inghilterra del nord-ovest. Un bambino di appena quattroè stato trasportato in aereo all’ospedale Alder L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com