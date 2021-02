Barbara d’Urso e il fidanzato segreto | la conduttrice mette in guardia i paparazzi

Leggi su anteprima24

(Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Da giorni non si parla d’altro che del nuovodi. Un assicuratore che farebbe coppia fissa con lanapoletana da un paio di mesi. Ma ancora una volta la, che in passato ha amato il cantante Memo Remigi, ha smentito tutto e in una puntata di Pomeriggio 5 ha voluto mandare un chiaro messaggio ai fotografi, sempre alla ricerca di qualche scoop. “Lo dico a tutti iche stanno sotto casa mia ogni sera, non sprecassero tempo perché fa freddo a Milano e non c’è niente da fotografare”, ha dichiarato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.