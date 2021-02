Australian Open | Matteo Berrettini piega Khachanov dopo 3 tie-break e vola agli ottavi!

(Di sabato 13 febbraio 2021) Continua l’avventura di2021. Il tennista azzurro, numero 9 del seeding, supera con tre tie-il russo Karenin tre ore e si regala il miglior risultato della sua carriera nel major oceanico, accedendoottavi di finale in cui si scontrerà con Stefanos Tsitsipas. Desta un po’ di preoccupazione la condizione fisica del romano, che nel finale di terzo set ha accusato un dolore al fianco sinistro che lo ha condizionato negli ultimi minuti di partita. Come detto dallo stesso, sarà da valutare attentamente il danno riportato per arrivare al 100% a lunedì, giorno della sfida con il greco. Sulla carta la sfida vede due giocatori forti al servizio, ma l’avvio della partita è ...

ElisaGrande2 : Tennis, Australian Open: Berrettini vola negli ottavi - La Stampa - TiebreaktennisI : Australian Open 2021, day 6: Berrettini tie-break vincente. Tsitsipas e Rublev volano, Medvedev al quinto set - zazoomblog : LIVE Fognini-De Minaur Australian Open in DIRETTA: tra poco al via il match di terzo turno - #Fognini-De #Minaur… - Luca21013415 : RT @MediasetTgcom24: Australian Open, Matteo Berrettini vola agli ottavi #Open - Fprime86 : RT @SkySport: Australian Open, i risultati degli italiani: Berrettini agli ottavi, Khachanov ko -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

Il tennista romano approda negli ottavi degli, battendo il russo Karen Chacanov in tre set, con il punteggio di 7 - 6 , 7 - 6 , 7 - 6 .E dominio è la parola che più si addice al momento di Medvedev, che tra Parigi - Bercy, Atp Finals, Atp Cup eha vinto tutte le ultime 17 partite giocate . E quando a Daniil è stato ...Il romano batte Khachanov in tre set, finiti tutti al tie-break, e vola agli ottavi. Qualche timore per un infortunio patito nel terzo set.Tre tie-break sono stati sufficienti a Matteo Berrettini per conquistare gli ottavi di finale degli Australian Open 2021. L'azzurro (n.10 del mondo) ha sconfitto per 7-6 (1) 7-6 (5) 7-6 (5) il russo K ...