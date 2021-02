Uomini e Donne 12 febbraio, le anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ultima puntata settimanale di Uomini e Donne, nuovi scontri. Come, d’altronde, succede spesso. Il dating show di Canale 5 accende gli animi dei partecipanti, spinge addirittura a fare ritorno in studio chi lo aveva lasciato da mesi. È il caso di Veronica Ursida che, secondo le anticipazioni della puntata di oggi 12 febbraio, tornerà per dirne quattro ad Armando Incarnato. Dopo la scelta di Davide, uscito dallo studio con Chiara, torna protagonista il Trono Over, con i suoi protagonisti e le sue liti. La settimana scorsa Armando durante un confronto acceso con Aurora Tropea ha tirato più volte in ballo il nome di Veronica, che ha frequentato nella passata stagione del programma. Per questo la dama ha deciso di tronare a Uomini e ... Leggi su italiasera (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ultima puntata settimanale di, nuovi scontri. Come, d’altronde, succede spesso. Il dating show di Canale 5 accende gli animi dei partecipanti, spinge addirittura a fare ritorno in studio chi lo aveva lasciato da mesi. È il caso di Veronica Ursida che, secondo ledella puntata di12, tornerà per dirne quattro ad Armando Incarnato. Dopo la scelta di Davide, uscito dallo studio con Chiara, torna protagonista il, con i suoi protagonisti e le sue liti. La settimana scorsa Armando durante un confronto acceso con Aurora Tropea ha tirato più volte in ballo il nome di Veronica, che ha frequentato nella passata stagione del programma. Per questo la dama ha deciso di tronare ae ...

