Traffico Roma del 12-02-2021 ore 11 | 30

(Di venerdì 12 febbraio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione rallentamenti vengono segnalati lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra via Laurentina è via Pontina code sul viadotto della Magliana da via della Magliana a via del laccio in direzione Eur difficoltà di circolazione sulla via Ardeatina Ci sono code nelle due direzioni all'altezza del Divino Amore è dal raccordo a Tor Pagnotta domenica 14 febbraio la terza delle quattro domeniche ecologiche della capitale stop completo alla circolazione Seppur con deroghe all'interno della fascia verde Dalle 7:30 alle 12:30 e nel pomeriggio dalle 16:30 alle 20:30 via libera per le vetture a benzina euro 6 veicoli elettrici ibridi e per i mezzi alimentati a metano o GPL nell'elenco delle deroghe anche coloro che devono recarsi nei centri di vaccinazione