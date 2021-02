Traffico Roma del 12-02-2021 ore 08:00 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Luceverde Roma Buongiorno della redazione Traffico in aumento lungo le principali vie di accesso alla città si rallenta sul percorso Urbano della A24 da via Fiorentini alla tangenziale code sulla diramazione di Sud verso raccordo a partire da Torrenova sul Raccordo Anulare si rallenta in carreggiata interna tra Casilina e Appia a Roma Nord sono trafficate via Cassia via Salaria con rallentamenti rispettivamente dalla torta alla Pignone da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe in entrambi i casi verso il centro città rallentamenti anche sulla Flaminia da via di Grottarossa a via dei Due Ponti verso Corso di Francia code sulla via Aurelia Antica da via al largo Luigi Don Guanella maggiori dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sito Roma punto luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 12 febbraio 2021) LuceverdeBuongiorno della redazionein aumento lungo le principali vie di accesso alla città si rallenta sul percorso Urbano della A24 da via Fiorentini alla tangenziale code sulla diramazione di Sud verso raccordo a partire da Torrenova sul Raccordo Anulare si rallenta in carreggiata interna tra Casilina e Appia aNord sono trafficate via Cassia via Salaria con rallentamenti rispettivamente dalla torta alla Pignone da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe in entrambi i casi verso il centro città rallentamenti anche sulla Flaminia da via di Grottarossa a via dei Due Ponti verso Corso di Francia code sulla via Aurelia Antica da via al largo Luigi Don Guanella maggiori dettagli su queste altre notizie sono disponibili sul sitopunto luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a ...

virginiaraggi : Ancora pochi giorni e il cantiere di via IV Novembre, una delle strade più percorse del centro di Roma, sarà comple… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 12-02-2021 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - muoversintoscan : ?? In #A1, code a tratti per traffico intenso tra il bivio A1-Var e #Calenzano-#SestoFiorentino in direzione Roma #viabiliTOS #viabiliFI - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 12-02-2021 ore 08:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - biif : RT @graziosafuriosa: Le intercettazioni della cricca delle mascherine: “Ho il numero di Arcuri, l'appalto sarà nostro” -