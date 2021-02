Torino | Nicola | “Essere qui è una scelta avvincente | ma possiamo migliorare Genoa? E’ il passato”

(Di venerdì 12 febbraio 2021) L'allenatore delDavideha parlato alla vigilia della sfida contro il, squadra che ha allenato nella seconda parte della scorsa stagione: "Nella mia carriera ho sempre accettato sfide avvincenti e così sono arrivato in un club importante come il. Il gruppo sta acquisendo la consapevolezza che tutti possonodeterminanti. Nessuno è al centro del nostro progetto, nessuno è ai margini. Il mercato è finito e questa è la squadra che deve raggiungere l'obiettivo salvezza.progredire in tutto, abbiamo un elevato margine di crescita. Sono fiducioso, dico questo perchè mi baso sul lavoro che stiamo facendo. Il? Fa parte del, ora mi interessa il presente che si chiama".caption ...

Il tecnico granata cerca la prima vittoria della sua gestione contro un'avversaria in gran forma che rappresenta il suo più recente passato: ...Già dai tempi in cui giocava nelinfatti ha portato il calcio negli istituti di pena e anche poi durante la militanza a Terni ha continuato con altri calciatori, comeTraini, a far ...Ora, però, è chiamato a ripetere la grande impresa anche in granata: 'Affronteremo un Genoa che sta tenendo un ritmo Champions - ha spiegato Nicola in conferenza stampa - e sarà una partita difficile ...TORINO - Il tecnico del Torino, Davide Nicola, ha chiamato 23 giocatori in vista della partita di domani allo stadio Olimpico Grande Torino contro il Genoa, calcio d'inizio alle ore 15. Già messa in c ...