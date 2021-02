Tom Holland vorrebbe Brad Pitt come suo interprete in un film sulla sua vita

(Di venerdì 12 febbraio 2021) L'di Spider-Man Tomsa già chiattore protagonista in unsua. Chi potrebbe interpretare Tomin unsua? L'attore di Spider-Man non ha dubbi, c'è solo un attore che si posiziona al primo posto di tutte le classifiche per lui:. Sì, certo, c'è una notevole differenza d'età tra i due (33 anni), e tutt'al piùpotrebbe portare sullo schermo una versione matura di, ma che stesse scherzando o meno, l'di Spider-Man ha davvero una grandissima stima per l'attore Premio Oscar. "Direi ...

... chiede adi aiutarlo a scoprire la verità... Proprio Lui?: il Film Stasera in Tv su Rai ... Jaime King, Kerr Smith, Betsy Rue, Edi Gathegi,Atkins, Kevin Tighe, Megan Boone, Karen Baum, Joy ...Apple TV+ ha diffuso in rete oggi una nuova clip da Cherry , il dramma diretto dai fratelli Russo , con protagonista un inedito. La clip in questione mostra il personaggio interpretato damentre sembra approcciare, in maniera abbastanza strana, ad una ragazza (qui interpretata da Ciara Bravo ). La '...L'interprete di Spider-Man Tom Holland sa già chi vorrebbe come attore protagonista in un film sulla sua vita: Brad Pitt. Chi potrebbe interpretare Tom Holland in un film sulla sua vita? L'attore di S ...Chaos Walking, il film con Daisy Ridley, Tom Holland, Mads Mikkelsen, Demián Bichir, Cynthia Erivo, Nick Jonas, Kurt Sutter, and David Oyelowo. Al cinema dall'8 marzo 2021.