Serie A | Bologna-Benevento streaming | dove vedere il match

Leggi su calcioefinanza

(Di venerdì 12 febbraio 2021), gara che apre la 22esima giornata diA, non è solo una sfida importante per le ambizioni di entrambe le squadre, ma è anche Mihajlovic vs. Inzaghi. I due non hanno in comune solo il passato da allenatori al Milan, ma sono stati protagonisti proprio adi una L'articolo