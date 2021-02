‘Se non mi dai soldi ti spezzo le gambe’: lei lo lascia, lui la perseguita e la minaccia. L’incubo vissuto da una donna (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sono stati gli investigatori del commissariato Colleferro, diretto da Francesco Mainardi, ad arrestare nel pomeriggio di ieri, in via Milana a Segni, R.A. 40enne di Colleferro, per i reati di estorsione e atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. I fatti che hanno portato alle indagini, sono cominciati dopo le festività natalizie, quando era emersa la decisione dell’ex compagna di interrompere la relazione. Lui, però, a questa notizia ha reagito in maniera grave e spropositata, cominciando a minacciare e molestare la compagna, così da cagionare in lei un tremendo stato d’ansia, (tanto che la donna ha iniziato a temere per la propria incolumità). Leggi anche: Choc a Roma, festa universitaria si trasforma in un incubo: 20enne violentata Le minacce e il ricatto: scatta l’operazione della Polizia L’uomo la tormentava con telefonate e messaggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 febbraio 2021) Sono stati gli investigatori del commissariato Colleferro, diretto da Francesco Mainardi, ad arrestare nel pomeriggio di ieri, in via Milana a Segni, R.A. 40enne di Colleferro, per i reati di estorsione e atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. I fatti che hanno portato alle indagini, sono cominciati dopo le festività natalizie, quando era emersa la decisione dell’ex compagna di interrompere la relazione. Lui, però, a questa notizia ha reagito in maniera grave e spropositata, cominciando are e molestare la compagna, così da cagionare in lei un tremendo stato d’ansia, (tanto che laha iniziato a temere per la propria incolumità). Leggi anche: Choc a Roma, festa universitaria si trasforma in un incubo: 20enne violentata Le minacce e il ricatto: scatta l’operazione della Polizia L’uomo la tormentava con telefonate e messaggi ...

