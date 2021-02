Salvini con la fidanzata: il commento di un fan fa infuriare il leader della Lega (Di venerdì 12 febbraio 2021) Matteo Salvini ha tuonato contro un hater che ha criticato una sua foto con la fidanzata Francesca Verdini. Salvini tuona contro l’hater: “Che coppia, nonno e nipote” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 12 febbraio 2021) Matteoha tuonato contro un hater che ha criticato una sua foto con laFrancesca Verdini.tuona contro l’hater: “Che coppia, nonno e nipote” su Notizie.it.

lauraboldrini : Il @pdnetwork ha risposto all'appello del presidente della Repubblica. Con il governo Draghi, non nasce alcuna alle… - M5S_Europa : Non finiremo mai di stupirci davanti la capacità di #Salvini di rinnegare se stesso. Dopo aver criticato con ogni m… - Rinaldi_euro : Matteo Salvini, i deliri di 'Repubblica' sul leghista nel governo Draghi: il titolo con cui si coprono di ridicolo - MRGUMEDE52 : RT @ilgiornale: Silvio Berlusconi ha spiegato di non avere nulla in contrario con la svolta green proposta dal M5s. A patto che non blocchi… - RomaXxxiv : #totoministri Salvini Ministro della Sfiga: Lastra di marmo sulla Bongiorno al suo processo. Mascherina con foto… -