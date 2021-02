Rosina uccisa in casa | arrestati per omicidio la figlia Arianna ed il nipote Enea ' Coinvolto anche il marito' La versione di Enea

(Di venerdì 12 febbraio 2021) MONTECASSIANO - Svolta nelle indagini sull'diCarsetti :dai carabinieri laOrazi ed ilSimonetti . Per entrambi l'accusa è di concorso in ...

Agenzia_Ansa : Svolta nel giallo di #Montecassiano, nel Maceratese. Arrestati figlio e nipote di Rosina Carsetti, la 78enne trov… - QuotidianPost : Rosina Carsetti forse uccisa dal nipote: arrestati Enea Simonetti e Arianna Orazi - ClarabellaBest : RT @storie_italiane: Rosina Carsetti uccisa in casa la notte di Natale #storieitaliane @eleonoradaniele - YouTvrs : #Omicidio di Rosina Carsetti, Procura: 'Uccisa dal nipote' - - TgrMarche : RT @TgrRai: Arrestati con l’accusa di omicidio volontario premeditato pluriaggravato Arianna Orazi e Enea Simonetti, la figlia e il nipote… -

Ultime Notizie dalla rete : Rosina uccisa

L'uccisione della donna sarebbe stata organizzata dalla figlia. L'uccisione diCassetti è stata "non una messinscena attuata dopo un omicidio d'impeto", bensì "una ...donna sarebbe stata...APPROFONDIMENTI MONTECASSIANO Giallo diin casa: sequestrato anche un paio di guanti...Nessun provvedimento preso invece per Enrico Orazi: seppure possa aver avuto un ruolo nell'omicidio, lo ha avuto in un momento successivo ...Nelle prime ore della mattinata di venerdì 12 febbraio i Carabinieri del comando provinciale di Macerata hanno arrestato Arianna Orazi ed Enea Simonetti per l’ uccisione di Rosina Carsetti, 78enne ucc ...