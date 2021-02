Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 12 febbraio 2021 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Questa sera, venerdì 12 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. anticipazioni e ospiti Il programma si occupa nuovamente del caso si occupa del caso di Peter Neumair e Laura Perselli, i coniugi scomparsi nel tardo pomeriggio del 4 gennaio, a Bolzano. Il cadavere della donna, nei giorni scorsi è stato ritrovato nel fiume Adige. Dei resti dell’uomo non vi è ancora traccia. Per il duplice omicidio e per l’occultamento di cadaveri è accusato il figlio della coppia, Benno, che si trova in ... Leggi su tpi (Di venerdì 12 febbraio 2021) Questa sera, venerdì 12, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono lesulla puntata di? E gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Il programma si occupa nuovamente del caso si occupa del caso di Peter Neumair e Laura Perselli, i coniugi scomparsi nel tardo pomeriggio del 4 gennaio, a Bolzano. Il cadavere della donna, nei giorni scorsi è stato ritrovato nel fiume Adige. Dei resti dell’uomo non vi è ancora traccia. Per il duplice omicidio e per l’occultamento di cadaveri è accusato il figlio della coppia, Benno, che si trova in ...

