"Quando si romperà i cogl***". Vittorio Feltri, una brutale verità: perché la fine di Mario Draghi è già scritta (Di venerdì 12 febbraio 2021) Oggi, venerdì 12 febbraio, è il grande giorno o presunto tale: Mario Draghi dovrebbe ascendere al Quirinale per sciogliere la riserva dopo avere incassato una maxi-maggioranza in Parlamento e dunque indicare la lista dei suoi ministri. Sta per nascere l'esecutivo dell'ex governatore della Bce, insomma, con buona pace di Giuseppe Conte e di Alessandro Di Battista. Insomma, dopo circa un mese la crisi di governo sta arrivando a una risoluzione, anche se non è ancora chiaro se avremo a che fare con un governo più politico o più tecnico. Ed in base a questo fattore è anche possibile desumerne la durata: una forte presenza politica nei ministeri significherebbe che le prospettive dell'esecutivo sono da considerarsi più lunghe. Ma secondo Vittorio Feltri, non vale la pena stare a spendersi in pronostici su quanto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Oggi, venerdì 12 febbraio, è il grande giorno o presunto tale:dovrebbe ascendere al Quirinale per sciogliere la riserva dopo avere incassato una maxi-maggioranza in Parlamento e dunque indicare la lista dei suoi ministri. Sta per nascere l'esecutivo dell'ex governatore della Bce, insomma, con buona pace di Giuseppe Conte e di Alessandro Di Battista. Insomma, dopo circa un mese la crisi di governo sta arrivando a una risoluzione, anche se non è ancora chiaro se avremo a che fare con un governo più politico o più tecnico. Ed in base a questo fattore è anche possibile desumerne la durata: una forte presenza politica nei ministeri significherebbe che le prospettive dell'esecutivo sono da considerarsi più lunghe. Ma secondo, non vale la pena stare a spendersi in pronostici su quanto ...

ilconteamar : RT @Libero_official: '#Draghi premier fino a quando non si romperà i cog*** dei partiti': pane al pane, la profezia di #VittorioFeltri htt… - GeMa7799 : Vittorio Feltri sul futuro di Mario Draghi premier: 'Fino a quando? Finché non si romperà i co*** dei partiti'...PE… - PAOLAGOSTINI : RT @Libero_official: '#Draghi premier fino a quando non si romperà i cog*** dei partiti': pane al pane, la profezia di #VittorioFeltri htt… - Libero_official : '#Draghi premier fino a quando non si romperà i cog*** dei partiti': pane al pane, la profezia di #VittorioFeltri… - evbdwantstobeus : io venerdì quando verrà eliminata MTR, ci sarà la clip z3ngavò e SDG romperà il c4zz0 a san valentino -

Ultime Notizie dalla rete : Quando romperà Salvate i soldati Rovella, Portanova e Petrelli

Non fosse altro che contribuiscono a fare aumentare la bolla speculativa fino al giorno in cui, quando i bilanci delle società esploderanno e il giocattolo si romperà, non ci ricorderemo più di Messi ...

Governo, Draghi inizia l'ultimo giro di consultazioni con i partiti. Ministeri, leader e agenda: la sintesi più complessa

...di sedere al tavolo con l'ex Cavaliere e con il suo partito ( nelle chat M5s c'è chi ricorda quando ... Voterà a favore d'ora in poi e romperà l'asse con Fratelli d'Italia ? Insomma, da qui a dire che è ...

La stoccata di Feltri: “Quanto durerà Draghi? Finché non si romperà i c... di questi partiti” ilGiornale.it Non fosse altro che contribuiscono a fare aumentare la bolla speculativa fino al giorno in cui,i bilanci delle società esploderanno e il giocattolo si, non ci ricorderemo più di Messi ......di sedere al tavolo con l'ex Cavaliere e con il suo partito ( nelle chat M5s c'è chi ricorda... Voterà a favore d'ora in poi el'asse con Fratelli d'Italia ? Insomma, da qui a dire che è ...