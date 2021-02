Petto d’anatra con salsa allo zafferano e asparagi | la ricetta di San Valentino di Francesca Marsetti

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Ladelconè ladi Sandi. Il secondo piatto di oggi 12 febbraio 2021 di E’ sempre mezzogiorno, unache possiamo preparare anche in anticipo. E’ il primo Sandida fidanzata, è al settimo cielo e non poteva mancare oggi con unaper due. Ilnon piace a tutti ma la cottura è semplice e in più lacucina un piatto leggero e anche molto carino da servire. Perfetta la cottura della carne, magari proviamo a farlo non solo per la cena di San ...