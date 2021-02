Non basta un ministero, serve un Governo della transizione ecologica (Di venerdì 12 febbraio 2021) Questa settimana Mario Draghi ha incontrato, tra gli altri, i rappresentanti di Greenpeace, Legambiente e WWF, un gesto inedito (il secondo nella storia della repubblica italiana!) che va colto come un segnale di interesse per portare al centro del nascente Governo le tematiche ambientali. L’obiettivo dei delegati è stato quello di spingere per la transizione ecologica, un processo lungo che è fondamentale avere in mente anche durante i lavori del G20, che quest’anno l’Italia presiede, e nell’utilizzo dei fondi di Next Generation EU. La proposta di creare un ministero della transizione ecologica, infatti, è un primo passo importante verso quella che Papa Francesco chiama “conversione ecologica”. Durante l’incontro, le tematiche ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 febbraio 2021) Questa settimana Mario Draghi ha incontrato, tra gli altri, i rappresentanti di Greenpeace, Legambiente e WWF, un gesto inedito (il secondo nella storiarepubblica italiana!) che va colto come un segnale di interesse per portare al centro del nascentele tematiche ambientali. L’obiettivo dei delegati è stato quello di spingere per la, un processo lungo che è fondamentale avere in mente anche durante i lavori del G20, che quest’anno l’Italia presiede, e nell’utilizzo dei fondi di Next Generation EU. La proposta di creare un, infatti, è un primo passo importante verso quella che Papa Francesco chiama “conversione”. Durante l’incontro, le tematiche ...

matteosalvinimi : ??Basta con sprechi e banchi con le rotelle, scuola e università meritano attenzione e rispetto! ??Riaprire Scuole e… - RadioItalia : 'Che cosa mangeremo stasera, è un messaggio che non ti ho scritto, e le tue frasi a metà. Sono scritte sulla mia… - BiagioAntonacci : Non basta far girare quattro palle... ci vuole la traiettoria .... e il campione dei campioni qui vicino a me lo h… - PastaetCeci : RT @ETEROFOBlA: anche basta con l'altra faccia della medaglia. non ci sono settori dominati da uomini e settori dominati da donne a seconda… - favronicola1 : RT @Teso4zampe: Basta canile! Diana non ne può più. Aspetta una famiglia - -

Ultime Notizie dalla rete : Non basta Non basta un ministero, serve un Governo della transizione ecologica

Per questo non possiamo più lavorare a compartimenti stagni, come se i vari ambiti della nostra società non si influenzassero a vicenda, ed è di prioritaria importanza che questo approccio integrale ...

MasterChef Italia, l'addio di Maxwell a giudici e compagni

... 'Più di 100 anni fa, i miei nonni sono venuti dall'Europa in America con in tasca l'umanità e basta. Adesso io torno nella loro terra con il microfono nella tasca: non sono un immigrante povero ma ...

Decisioni automatizzate, l'intervento dell'uomo non basta: servono nuove norme Agenda Digitale Non basta un ministero, serve un Governo della transizione ecologica

Questa settimana Mario Draghi ha incontrato, tra gli altri, i rappresentanti di Greenpeace, Legambiente e WWF, un gesto inedito (il secondo nella storia della repubblica italiana!) che va colto come u ...

Bbc oscurata in Cina e a Hong Kong, la falsa lezione di giornalismo (che in realtà è censura)

La televisione britannica non potrà più trasmettere il suo servizio World News in Cina: «Non è imparziale». La censura per i servizi su Hong Kong e sulle violazioni dei diritti umani nello Xinjang ...

Per questopossiamo più lavorare a compartimenti stagni, come se i vari ambiti della nostra societàsi influenzassero a vicenda, ed è di prioritaria importanza che questo approccio integrale ...... 'Più di 100 anni fa, i miei nonni sono venuti dall'Europa in America con in tasca l'umanità e. Adesso io torno nella loro terra con il microfono nella tasca:sono un immigrante povero ma ...Questa settimana Mario Draghi ha incontrato, tra gli altri, i rappresentanti di Greenpeace, Legambiente e WWF, un gesto inedito (il secondo nella storia della repubblica italiana!) che va colto come u ...La televisione britannica non potrà più trasmettere il suo servizio World News in Cina: «Non è imparziale». La censura per i servizi su Hong Kong e sulle violazioni dei diritti umani nello Xinjang ...