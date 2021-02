Meghan Markle ha vinto la causa contro il Daily Mail

(Di venerdì 12 febbraio 2021) La villa di Harry eguarda le foto, 39 anni, ha: i tabloid britannici non avrebbero dovuto rivelare e pubblicare stralci della lettera al padre Thomas, 76 anni. L’Alta Corte inglese ha così condannato gli editori diOnline eOnSunday per violazione della privacy e del Data Protection. Il giudice Mark Warby ha affermato che “il ricorrente aveva una ragionevole aspettativa che il contenuto della lettera sarebbe rimasto privato. Gli articoli ...

Ultime Notizie dalla rete : Meghan Markle

Secondo il Daily Mail,starebbe valutando ' parecchi contatti e offerte redditizie ' da ' numerose case editrici '. Ma non è dato sapere se abbia già iniziato a scriverlo. La passione ...Vittoria dinell'azione legale intentata contro la casa editrice che pubblica Mail e Mail on Sunday, tabloid britannici chiamati in causa dalla consorte del principe Harry, per aver pubblicato senza ...Diventare scrittrice potrebbe significare trovare quell’afferm. Leggi anche: >> LA RIVINCITA DI MEGHAN SU KATE MIDDLETON: COS'È SUCCESSO TRA LE DUE COGNATE. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Febbraio ...Meghan Markle ha aspettato molto ma ora può godersi la rivincita: è arrivata la sentenza tanto attesa da parte di un tribunale inglese ...