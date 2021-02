McGregor e la bistecca da 2000 dollari: cena da campione a Dubai (Di venerdì 12 febbraio 2021) Non si è fatto mancare nulla, Conon McGregor, nella sua cena a Dubai dal celeberrimo Salt Bae. La bistecca placcata in oro ha fatto il giro del mondo cena tutt’altro che sobria per il fortissimo lottatore irlandese Conor McGregor. Ospite di Nusret Gökçe, meglio noto con il nome di Salt Bae, chef macellaio turco di origine curda, diventato famoso per il suo particolare ed estroso metodo di spargimento del sale. Da qui la richiesta del campione di MMA: una bistecca di carne ricoperta d’oro. Ovviamente la bistecca di McGregor è commestibile. La polvere d’oro viene utilizzata in alcuni impasti molto costosi sin dall’Antico Egitto dai faraoni. Anche nell’Antica Roma era una pratica abbastanza usata: con la polvere ... Leggi su zon (Di venerdì 12 febbraio 2021) Non si è fatto mancare nulla, Conon, nella suadal celeberrimo Salt Bae. Laplaccata in oro ha fatto il giro del mondotutt’altro che sobria per il fortissimo lottatore irlandese Conor. Ospite di Nusret Gökçe, meglio noto con il nome di Salt Bae, chef macellaio turco di origine curda, diventato famoso per il suo particolare ed estroso metodo di spargimento del sale. Da qui la richiesta deldi MMA: unadi carne ricoperta d’oro. Ovviamente ladiè commestibile. La polvere d’oro viene utilizzata in alcuni impasti molto costosi sin dall’Antico Egitto dai faraoni. Anche nell’Antica Roma era una pratica abbastanza usata: con la polvere ...

ApolideL : Una bistecca 1000 dollari. - y2jluca : Azz ?? Bistecca da 2000 dollari in oro placcato: la cena del lottatore Conor McGregor a Dubai - Video - Il Fatto Qu… - brainbelljangl2 : Che schifo Dubai, per il lottatore Conor McGregor una bistecca in oro placcato da mille dollari - Italia_Notizie : Bistecca da 2000 dollari in oro placcato: la cena del lottare Conor McGregor a Dubai – Video - Noovyis : (Bistecca da 2000 dollari in oro placcato: la cena del lottare Conor McGregor a Dubai – Video) Playhitmusic - -