Luciano Ligabue, il vinile “77” con i più grandi singoli (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dal 12 febbraio 2020 Luciano Ligabue torna sul mercato con la prima uscita di 77, versione vinile dei 77 singoli che hanno fatto la storia del cantautore romagnolo.Comprenderà 5 album con doppio vinile e un album con vinile singolo, per un totale di 6 uscite a cadenza mensile. Le copertine di ogni uscita saranno apribili e con grafiche appositamente create per il formato vinile. La prima uscita contiene un doppio vinile rosso ed è accompagnata da una box firmata da Ligabue, che servirà per raccogliere l’intera collezione dei vinili.Ogni disco contiene 7 brani, proprio per mantenere il gioco del “7” già presente nel disco di inediti nella raccolta 77+7. Anche e soprattutto perché 4 brani per ogni facciata del vinile ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 febbraio 2021) Dal 12 febbraio 2020torna sul mercato con la prima uscita di 77, versionedei 77che hanno fatto la storia del cantautore romagnolo.Comprenderà 5 album con doppioe un album consingolo, per un totale di 6 uscite a cadenza mensile. Le copertine di ogni uscita saranno apribili e con grafiche appositamente create per il formato. La prima uscita contiene un doppiorosso ed è accompagnata da una box firmata da, che servirà per raccogliere l’intera collezione dei vinili.Ogni disco contiene 7 brani, proprio per mantenere il gioco del “7” già presente nel disco di inediti nella raccolta 77+7. Anche e soprattutto perché 4 brani per ogni facciata del...

zazoomblog : Luciano Ligabue: da oggi la prima uscita di 77 la raccolta in vinile dei singoli di maggior successo - #Luciano… - SpettacoliNEWS : Luciano Ligabue: da oggi disponibile la prima uscita di '77', la versione vinile dei 77 singoli che hanno fatto la… - MusicStarStaff : CS_LUCIANO LIGABUE: da oggi disponibile la prima uscita di “77”, la versione vinile dei 77 singoli che hanno fatto… - insidemusicit : LUCIANO LIGABUE: uscita la versione vinile di '#77' #77Vinile #LucianoLigabue #InsideMusic - EttoreBaita : RT @alycecappellaio: Perché non ci sono me o te, c’è sempre stato noi. La neve se ne frega - Luciano Ligabue -