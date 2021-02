Loki, Owen Wilson: "Tom Hiddleston mi ha fatto un corso intensivo di Marvel" (Di venerdì 12 febbraio 2021) Owen Wilson svela i primi dettaglio sul suo personaggio in Loki lodando il collega Tom Hiddleston per avergli fatto un corso intensivo di Marvel Universe prima delle riprese della serie Disney+. Owen Wilson, co-star della serie Disney+ Loki, ha ammesso di non essere un esperto del Marvel Universe lodando la gentilezza del collega Tom Hiddleston che ha improvvisato un corso intensivo apposta per lui. Owen Wilson, che è solito passare dalle commedie ai film arthouse indipendenti, ha deciso di esplorare l'universo a lui sconosciuto dei cinecomic seriali recitando in Loki. Dopo aver ammesso ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 12 febbraio 2021)svela i primi dettaglio sul suo personaggio inlodando il collega Tomper avergliundiUniverse prima delle riprese della serie Disney+., co-star della serie Disney+, ha ammesso di non essere un esperto delUniverse lodando la gentilezza del collega Tomche ha improvvisato unapposta per lui., che è solito passare dalle commedie ai film arthouse indipendenti, ha deciso di esplorare l'universo a lui sconosciuto dei cinecomic seriali recitando in. Dopo aver ammesso ...

