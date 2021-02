Lite Conte-Agnelli, Moratti: “non ho mai mandato a quel paese un allenatore della Juventus” (Di venerdì 12 febbraio 2021) L’argomento caldo degli ultimi giorni legato al mondo del calcio riguarda la Lite tra Antonio Conte ed Andrea Agnelli, episodio che è andato in scena nel match di ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Per la cronaca la sfida di è conclusa sul risultato di 0-0, punteggio che ha permesso alla squadra di Andrea Pirlo di staccare il pass per la finale, affronterà la sorprendente Atalanta. Ma a tenere banco è stata sicuramente la Lite tra il presidente bianconero e l’allenatore nerazzurro, sono volati gesti e parole grosse. Il giudice sportivo ha deciso di non prendere provvedimenti, ma la Procura ha aperto un’inchiesta. Lite Agnelli-Conte, Douglas Costa controcorrente: “una bella ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 12 febbraio 2021) L’argomento caldo degli ultimi giorni legato al mondo del calcio riguarda latra Antonioed Andrea, episodio che è andato in scena nel match di ritornosemifinale di Coppa Italia trae Inter. Per la cronaca la sfida di è conclusa sul risultato di 0-0, punteggio che ha permesso alla squadra di Andrea Pirlo di staccare il pass per la finale, affronterà la sorprendente Atalanta. Ma a tenere banco è stata sicuramente latra il presidente bianconero e l’nerazzurro, sono volati gesti e parole grosse. Il giudice sportivo ha deciso di non prendere provvedimenti, ma la Procura ha aperto un’inchiesta., Douglas Costa controcorrente: “una bella ...

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Nessun accenno alla lite Conte-Agnelli nel comunicato del Giudice Sportivo - ZZiliani : Una sola cosa supera in tristezza la lite da cortile tra #Agnelli e #Conte: il #Tapiro. - Gazzetta_it : Tapiro d'oro a Conte, ma il tecnico non gradisce... - LuigiBevilacq17 : RT @ZZiliani: Una sola cosa supera in tristezza la lite da cortile tra #Agnelli e #Conte: il #Tapiro. - CalcioWeb : La lite tra #Agnelli e #Conte: il commento di Massimo Moratti -