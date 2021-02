L’internet satellitare di Musk apre gli ordini in Italia (Di venerdì 12 febbraio 2021) Schermata per il pre-ordine di StarlinkStarlink, il servizio internet satellitare di Elon Musk, ha aperto una finestra di pre-ordine anche in Italia. Il servizio punta a garantire la copertura del segnale internet entro la seconda metà del 2021 ma i pre-ordini sono già aperti e verranno soddisfatti secondo l’ordine d’arrivo con il criterio “first come, first served”. Pagando un anticipo, interamente rimborsabile, di 99 euro, è possibile assicurarsi uno slot per poter accedere ai servizi internet di Starlink, dopo che il servizio sarà operativo. Prenotare il servizio è molto semplice. Basta recarsi sul sito internet e inserire il proprio indirizzo email e quello della propria abitazione. Cliccando poi sul pulsante Order Now sarà possibile accedere alla compilazione del modulo per inviare l’ordine. L’unica cifra da ... Leggi su wired (Di venerdì 12 febbraio 2021) Schermata per il pre-ordine di StarlinkStarlink, il servizio internetdi Elon, ha aperto una finestra di pre-ordine anche in. Il servizio punta a garantire la copertura del segnale internet entro la seconda metà del 2021 ma i pre-sono già aperti e verranno soddisfatti secondo l’ordine d’arrivo con il criterio “first come, first served”. Pagando un anticipo, interamente rimborsabile, di 99 euro, è possibile assicurarsi uno slot per poter accedere ai servizi internet di Starlink, dopo che il servizio sarà operativo. Prenotare il servizio è molto semplice. Basta recarsi sul sito internet e inserire il proprio indirizzo email e quello della propria abitazione. Cliccando poi sul pulsante Order Now sarà possibile accedere alla compilazione del modulo per inviare l’ordine. L’unica cifra da ...

