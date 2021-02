Il papà di Syria aggredito da un “no mask” Aveva chiesto all’uomo di mettersi la mascherina

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 febbraio 2021) “Mio padre è stato preso per il collo e ha ricevuto un pugno da un signore che si aggirava per il bar Vanni a Roma, senza. Il virus gira ancora, non abbassiamo la guardia. Laci protegge e protegge ma non è ancora chiaro a molte persone. C’è ancora tanta gente incivile, mi dispiace“. Con queste parole la cantanteracconta quanto accaduto al padre, il discografico Elio Cipressi. Ildiha detto all’avventore del bar senza: “Mi scusi sono un po’ rompiscatole ma dovrebbe girare con laper favore”. Da lì, la reazione violenta che costa a Cipressi “trauma facciale e dieci giorni di prognosi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.