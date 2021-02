Guida autonoma - La Ue avverte: i veicoli sono a rischio attacchi informatici (Di venerdì 12 febbraio 2021) Le auto a Guida autonoma mirano a ridurre gli incidenti stradali, ma sono anche destinate a creare nuovi rischi per la sicurezza di automobilisti e pedoni a causa delle minacce informatiche connesse all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale (IA): l'avvertimento è stato lanciato da due istituzioni dell'Unione Europea, l'agenzia per la cybersecurity Enisa e il Centro comune di ricerca Jrc. Attachi informatici. In particolare, in un report appositamente elaborato per illustrare i rischi per la sicurezza informatica dei veicoli senza conducente viene posto l'accento sui sistemi di intelligenza artificiale che impiegano tecniche di apprendimento automatico (machine learning); una tecnologia che viene utilizzata per raccogliere, analizzare e trasferire dati utili a generare automaticamente ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 12 febbraio 2021) Le auto amirano a ridurre gli incidenti stradali, maanche destinate a creare nuovi rischi per la sicurezza di automobilisti e pedoni a causa delle minacce informatiche connesse all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale (IA): l'avvertimento è stato lanciato da due istituzioni dell'Unione Europea, l'agenzia per la cybersecurity Enisa e il Centro comune di ricerca Jrc. Attachi. In particolare, in un report appositamente elaborato per illustrare i rischi per la sicurezza informatica deisenza conducente viene posto l'accento sui sistemi di intelligenza artificiale che impiegano tecniche di apprendimento automatico (machine learning); una tecnologia che viene utilizzata per raccogliere, analizzare e trasferire dati utili a generare automaticamente ...

Ultime Notizie dalla rete : Guida autonoma IA e guida autonoma, l'Ue: 'Troppi rischi informatici, serve più sicurezza'

L'agenzia dell'Unione Europea per la cybersicurezza ha evidenziato in un report i rischi legati all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nei veicoli a guida autonoma. L'Enisa chiede al settore dell'automotive di rinforzare la preparazione nella capacità di gestione ed intervento in eventuali emergenze nel caso di violazione della cybersecurity dei ...

Un report di ENISA e JRC esamina i rischi connessi all'intelligenza artificiale nei veicoli automatizzati e fornisce raccomandazioni per ridurli ...

