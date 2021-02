(Di venerdì 12 febbraio 2021) Lead, altra cosa rispetto alle GPSprovinciali per lee ledi istituto, prevedono un aggiornamento triennale, con ulteriori finestre temporali tramite le quali, a seguito di interventi legislativi specifici, è possibile sciogliere eventuali riserve o presentare titoli di specializzazione sul sostegno come accaduto nel 2020.il prossimo aggiornamento GaE? Chi ha diritto ad essere (re)-inserito? L'articolo .

orizzontescuola : Graduatorie ad Esaurimento: circa 7.000 insegnanti potrebbero reinserirsi per supplenze e ruolo, ecco quando - univtrends : AFAM. ll MUR con Avviso 1756 del 05.02.21 comunica che i docenti precari inseriti nelle graduatorie nazionali ad es… - jesuisllaura : @iilaariiAaa Graduatorie ad esaurimento -

Ultime Notizie dalla rete : Graduatorie Esaurimento

Orizzonte Scuola

20/21, con immissioni in ruolo molto più basse di quelle autorizzate a causa dell'delle. Se poi aggiungiamo a questo, il numero dei pensionamenti, comprendiamo come sia ...SVUOTARE LE GAE Pacifico è convinto anche che "bisognerebbe dare i ruoli a questi due terzi di contratti entro luglio e quindi esaurire lead" e tutte le liste "create dai ...Benelli Armi Spa è azienda capofila del progetto “4User - utente e sviluppo prodotto: dall’esperienza virtuale alla rigenerazione del modello”, finanziato grazie allo scorrimento della graduatoria del ...Riconosciuto il diritto dei docenti ad essere nominati in ruolo sul posto provinciale correttamente spettante per surroga in caso di omessa compensazione verso le graduatorie del concorso quando le gr ...