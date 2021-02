Governo | le critiche ‘marxiste’ del Financial Times a Draghi | “Sarà austerity”

CesareInvictus : @tomasomontanari @ale_dibattista @Mov5Stelle Condivido al 100% Tomaso. Tutte queste critiche a Di Battista non le c… - LaCnews24 : Governo Draghi, i grillini si spaccano anche in Calabria tra addii e critiche ai vertici #calabrianotizie… - AdriMCMLXI : @HSQMYP @pengueraffaele la situazione è complessa; io ho votato si, ma nella mia testa c'era una percentuale di ind… - AdriMCMLXI : @riccardogguerra @pengueraffaele la situazione è complessa; io ho votato si, ma nella mia testa c'era una percentua… - SalvoOlivo : @Fabio_Galletti Io lo spero tanto, da giorni sono già molti a dargli tutti contro senza conoscere metodi, programmi… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo critiche

...del Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture(... Read More Primo Piano, Draghi non si sbilancia e non si sa quando salirà al Colle... 11 Febbraio ...A queste, che paventano che dette "esplorazioni" siano in contrasto con il piano vaccinale nazionale, Zaia ha risposto: "Non viviamo questa trattativa come una contrapposizione al: ...È abbastanza stupefacente, almeno per me che da un anno seguo quotidianamente l’andamento dell’epidemia, quanta attenzione si concentri sulle scelte di Draghi in ...Dopo aver salvato l’euro, Draghi è chiamato a formare un governo che non sia soltanto ... lui abbia bisogno di loro in questo momento critico della pandemia. Tuttavia, senza il loro supporto ...