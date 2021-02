**Governo: Draghi presenta squadra 23 ministri, poche donne e molti partiti** (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb. (Adnkronos) – La comunicazione del Quirinale -alle 19 Mario Draghi salirà Colle- arriva alle 18, dopo un’altra giornata trascorsa nel silenzio del premier incaricato, con il ‘where is Mario?’ ormai diventata la domanda d’obbligo dopo Francoforte anche a Roma. E a cose fatte, dopo aver elencato le sue scelte dal leggìo della Presidenza della Repubblica, il leader della Lega Matteo Salvini confida: “mi ha chiamato solo 10 minuti prima di salire al Quirinale”. Ma la squadra, a dispetto di quanto si immaginasse, ha una componente politica forte, determinante: in una squadra di 23 ministri, 15 arrivano dai partiti, i rimanenti otto sono tecnici. Con una delusione nella composizione: le donne restano in minoranza, sono solo 8, appena il 35% della squadra. L’imbarazzo è ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma, 12 feb. (Adnkronos) – La comunicazione del Quirinale -alle 19 Mariosalirà Colle- arriva alle 18, dopo un’altra giornata trascorsa nel silenzio del premier incaricato, con il ‘where is Mario?’ ormai diventata la domanda d’obbligo dopo Francoforte anche a Roma. E a cose fatte, dopo aver elencato le sue scelte dal leggìo della Presidenza della Repubblica, il leader della Lega Matteo Salvini confida: “mi ha chiamato solo 10 minuti prima di salire al Quirinale”. Ma la, a dispetto di quanto si immaginasse, ha una componente politica forte, determinante: in unadi 23, 15 arrivano dai partiti, i rimanenti otto sono tecnici. Con una delusione nella composizione: lerestano in minoranza, sono solo 8, appena il 35% della. L’imbarazzo è ...

