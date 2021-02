Governo diretta, Draghi a colloquio al Quirinale da Mattarella con la lista dei ministri (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nuovo Governo. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Palazzo del Quirinale il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. Il premier si è recato al Colle... Leggi su ilmattino (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nuovo. Il Presidente della Repubblica Sergioha ricevuto al Palazzo delil presidente del Consiglio incaricato Mario. Il premier si è recato al Colle...

carlaruocco1 : ??Alle 8.00 sarò ospite di Agorà, su Rai3. Parlerò delle decisioni prese dal Movimento 5 Stelle sul Governo Draghi e… - carlaruocco1 : ??Tra poco, alle 18.00, sarò ospite di @SkyTG24 . Parlerò della formazione del nuovo Governo, delle urgenze economi… - fattoquotidiano : Sull’ambiente Draghi accoglie la proposta di Grillo. Wwf: “Ci sarà un ministero per la transizione green”. Conte: “… - DalpianoFabiola : RT @fscodeleo: In dirittura d’arrivo il governo #Draghi ??19.30 in diretta speciale @RadioRadicale Vi aspettiamo con @paolomieli, @Marcel… - GabriellaMan : RT @Agenzia_Ansa: Draghi al Quirinale presenta la lista dei ministri GUARDA LA DIRETTA #ANSA -