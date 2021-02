Gli 'sponsor' moderati di Draghi. Le sfide sul tavolo (Di venerdì 12 febbraio 2021) AGI - Il giorno dopo la protesta di Fraccaro e di altri esponenti M5s alla scelta di Draghi da parte del Presidente della Repubblica, Mattarella, il ministro pentastellato D'Incà fu uno tra i primi a chiedere un'apertura di credito da parte del Movimento all'ex numero uno della Bce, anche se i principali 'sponsor' in M5s di Draghi sono in prima battuta Di Maio e poi Grillo. In seguito arrivò l'ok del presidente del Consiglio uscente, Conte, dei capigruppo e del capo politico, Crimi. Non è un caso che nella squadra del 'Professore' ci siano Brunetta, Carfagna e Gelmini. Il primo è stato tra capofila forzisti a fare da apripista a questa soluzione, la capogruppo 'azzurra' alla Camera e la vicepresidente di Montecitorio, anche grazie ai buoni uffici di Gianni Letta, sono state le interlocutrici dell'area moderata 'azzurra' con il nuovo ... Leggi su agi (Di venerdì 12 febbraio 2021) AGI - Il giorno dopo la protesta di Fraccaro e di altri esponenti M5s alla scelta dida parte del Presidente della Repubblica, Mattarella, il ministro pentastellato D'Incà fu uno tra i primi a chiedere un'apertura di credito da parte del Movimento all'ex numero uno della Bce, anche se i principali '' in M5s disono in prima battuta Di Maio e poi Grillo. In seguito arrivò l'ok del presidente del Consiglio uscente, Conte, dei capigruppo e del capo politico, Crimi. Non è un caso che nella squadra del 'Professore' ci siano Brunetta, Carfagna e Gelmini. Il primo è stato tra capofila forzisti a fare da apripista a questa soluzione, la capogruppo 'azzurra' alla Camera e la vicepresidente di Montecitorio, anche grazie ai buoni uffici di Gianni Letta, sono state le interlocutrici dell'area moderata 'azzurra' con il nuovo ...

fisco24_info : Gli 'sponsor' moderati di Draghi. Le sfide sul tavolo : AGI - Il giorno dopo la protesta di Fraccaro e di altri esp… - lapresielapagai : Avremmo mai immaginato una Serie A con gli sponsor provenienti dagli spazi pubblicitari di La7? Il Bologna con Faci… - ofiucus : @roma_paoletta Non è vero! Purtroppo gli ha dato un ministro iscritto ed un ministro sponsor di OPEN, come Colao.… - DangeloG82 : @Milan19887 @acmilan Paypal sicuro no, la prepagata devi provare ma credo di no, perché tra gli sponsor c’è skrill… - fabcet : @TSankara8 @AndreaMarano11 Lo hanno capito e lo hanno appoggiato tutti i media. Gli editori sono insieme a Confindustria i main sponsor. -

Ultime Notizie dalla rete : Gli sponsor Draghi scioglie la riserva, 23 ministri nel suo Governo

Gli otto tecnici: al ministero dell'Economia arriva Daniele Franco, ai Trasporti Enrico Giovannini, ... sat/red 12 - Feb - 21 20:34 Sponsor

Di Maio fa il bis alla Farnesina. Chi è e cosa pensa il ministro degli Esteri

... toccando aspetti chiave nella politica estera italiana, come il Mediterraneo, l'Europa, gli Stati ... Della nuova Via della Seta cinese, di cui il suo partito è stato primo sponsor. Ne emerge comunque ...

Gli 'sponsor' moderati di Draghi. Le sfide sul tavolo AGI - Agenzia Giornalistica Italia Cortina 2021, il primo evento sportivo globale interamente digitale

I Mondiali di Sci sono il primo esempio di evento globale vissuto interamente da remoto. Fabio Lalli, founder di IQUII, racconta il lavoro fatto per affrontare i limiti imposti dalla pandemia. "Cortin ...

TikTok sponsorizza gli Europei di calcio

TikTok entra nel mondo del calcio. La popolare app cinese di video brevi sarà lo sponsor globale del torneo Euro 2020, riprogrammato causa Covid perla prossima estate. L’annuncio è arrivato ieri dall’ ...

otto tecnici: al ministero dell'Economia arriva Daniele Franco, ai Trasporti Enrico Giovannini, ... sat/red 12 - Feb - 21 20:34... toccando aspetti chiave nella politica estera italiana, come il Mediterraneo, l'Europa,Stati ... Della nuova Via della Seta cinese, di cui il suo partito è stato primo. Ne emerge comunque ...I Mondiali di Sci sono il primo esempio di evento globale vissuto interamente da remoto. Fabio Lalli, founder di IQUII, racconta il lavoro fatto per affrontare i limiti imposti dalla pandemia. "Cortin ...TikTok entra nel mondo del calcio. La popolare app cinese di video brevi sarà lo sponsor globale del torneo Euro 2020, riprogrammato causa Covid perla prossima estate. L’annuncio è arrivato ieri dall’ ...