Fasano, 43 positivi in una casa di riposo. Il sindaco: "Erano vaccinati, purtroppo non avevano ancora sviluppato gli anticorpi" (Di sabato 13 febbraio 2021) Quarantatre persone sono risultate positive nella residenza socio sanitaria Sancta Marina Regina Pacis di Fasano, in provincia di Brindisi. Lo ha comunicato in sindaco della città, Francesco Zaccaria, spiegando che sia i 33 ospiti colpiti dal virus che i 10 componenti dello staff sanitario "Erano già stati sottoposti alla vaccinazione completa" e "il richiamo era stato effettuato lo scorso 3 febbraio". Al momento, ha aggiunto il sindaco, stanno tutti bene: sono asintomatici e in buona salute. "purtroppo il vaccino non ha avuto tempo per sviluppare pienamente gli anticorpi e questo non ha potuto impedire che il virus si diffondesse, ma aver completato il percorso di vaccinazione sta consentendo, fino a questo momento, un decorso della malattia sereno e senza complicazioni particolari"

