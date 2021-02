Dl Covid, spostamenti fra regioni: divieto prorogato al 25 febbraio (Di venerdì 12 febbraio 2021) Vietata per altri 9 giorni la possibilità di muoversi tra i territori, salvo che per esigenze lavorative, necessità e motivi di salute. Lo ha deciso il Cdm Leggi su tg24.sky (Di venerdì 12 febbraio 2021) Vietata per altri 9 giorni la possibilità di muoversi tra i territori, salvo che per esigenze lavorative, necessità e motivi di salute. Lo ha deciso il Cdm

Radio1Rai : #CapodannoCinese Finisce l‘anno del topo e prende il via quello del bufalo. Al via i festeggiamenti, anche se in so… - SkyTG24 : Covid, le news. Verso lo stop agli spostamenti tra regioni fino al 5 marzo. DIRETTA - SkyTG24 : Dl Covid, spostamenti fra regioni: divieto prorogato al 25 febbraio - emanuelmme1 : RT @HuffPostItalia: Stop agli spostamenti tra Regioni fino al 25 febbraio - AnaMari81995161 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Cdm: stop degli spostamenti fra Regioni prorogato fino al 25 #Coronavirusitalia -