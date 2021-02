Dalla regina Vittoria a Mako del Giappone: i gesti d’amore dei reali (Di venerdì 12 febbraio 2021) Le pubbliche manifestazioni d’affetto, per le teste coronate, sono considerate un grave passo falso. Eppure tra i royal c’è chi, per amore, è stato capace di gesti romanticissimi. Da sempre. Esemplare (e struggente) la storia della regina Vittoria. Quando il principe Alberto morì nel 1861 a soli 42 anni, dopo 22 anni di matrimonio e nove figli, la sovrana fu devastata dal dolore. E non esitò a mostrarlo a tutti: quattro decenni dopo la morte dell’amato Albert, ancora indossava abiti neri a lutto. Leggi su vanityfair (Di venerdì 12 febbraio 2021) Le pubbliche manifestazioni d’affetto, per le teste coronate, sono considerate un grave passo falso. Eppure tra i royal c’è chi, per amore, è stato capace di gesti romanticissimi. Da sempre. Esemplare (e struggente) la storia della regina Vittoria. Quando il principe Alberto morì nel 1861 a soli 42 anni, dopo 22 anni di matrimonio e nove figli, la sovrana fu devastata dal dolore. E non esitò a mostrarlo a tutti: quattro decenni dopo la morte dell’amato Albert, ancora indossava abiti neri a lutto.

