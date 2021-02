Confindustria e le tasse: via l’Irap, superbonus anche per le imprese e una patrimoniale che faccia pagare meno di adesso (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Riguardo l’imposta patrimoniale il tema non è “se “introdurne una, ma come riorganizzare le 17 che abbiamo già”. Così Emanuele Orsini vicepresidente di Confindustria per il credito, la finanza e il fisco, in audizione in commissione Finanza sulla riforma Irpef. “Gran parte del dibattito sull’imposta patrimoniale in Italia si concentra intorno agli immobili residenziali e alla prima casa. Un catasto obsoleto – la cui riforma è lunga e costosa – la congiuntura e le esperienze del passato invitano alla cautela“, ha detto. Per Confindustria bisogne evitare “un mero aggiornamento automatico dei valori catastali (attraverso la modifica dei coefficienti moltiplicativi), che manterrebbe le iniquità esistenti nella tassazione degli immobili. Come segnalato anche dall’Agenzia delle Entrate, i processi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Riguardo l’impostail tema non è “se “introdurne una, ma come riorganizzare le 17 che abbiamo già”. Così Emanuele Orsini vicepresidente diper il credito, la finanza e il fisco, in audizione in commissione Finanza sulla riforma Irpef. “Gran parte del dibattito sull’impostain Italia si concentra intorno agli immobili residenziali e alla prima casa. Un catasto obsoleto – la cui riforma è lunga e costosa – la congiuntura e le esperienze del passato invitano alla cautela“, ha detto. Perbisogne evitare “un mero aggiornamento automatico dei valori catastali (attraverso la modifica dei coefficienti moltiplicativi), che manterrebbe le iniquità esistenti nella tassazione degli immobili. Come segnalatodall’Agenzia delle Entrate, i processi di ...

