Con Face ID la navigazione in incognito su Google Chrome sarà ancor più in incognito (Di venerdì 12 febbraio 2021) Arrivano nuovi aggiornamenti e grandi cambiamenti in casa Google. Nel prossimo futuro, infatti, l’app Chrome per i dispositivi iOS (iPhone e iPad) aggiungerà una nuova funzione per rendere ancora più incognite le schede aperte con la modalità di navigazione in incognito. Per il momento la novità è visibile solamente a chi sta testando la versione Beta della versione 89.4389.48 e, dopo la sperimentazione potrebbe arrivare su tutti i dispositivi. Per il momento questa nuova funzione non è stata sviluppata anche per Android, ma nei prossimi mesi questa novità potrebbe essere estesa a tutti i sistemi operativi (e non solo per i prodotti Apple). La navigazione in incognito Chrome si appresta a diventare ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Arrivano nuovi aggiornamenti e grandi cambiamenti in casa. Nel prossimo futuro, infatti, l’appper i dispositivi iOS (iPhone e iPad) aggiungerà una nuova funzione per renderea più incognite le schede aperte con la modalità diin. Per il momento la novità è visibile solamente a chi sta testando la versione Beta della versione 89.4389.48 e, dopo la sperimentazione potrebbe arrivare su tutti i dispositivi. Per il momento questa nuova funzione non è stata sviluppata anche per Android, ma nei prossimi mesi questa novità potrebbe essere estesa a tutti i sistemi operativi (e non solo per i prodotti Apple). Lainsi appresta a diventare ...

mou__mat : ma come ho fatto a vivere fino ad oggi senza Face ID io davvero non lo so mi riconosce anche con gli occhiali con l… - Notiziedi_it : Google Chrome ci consentirà di bloccare le schede di navigazione in incognito con il Face ID - mnotarianni : Nell'ultima beta di Chrome per iOS lo sblocco delle schede in Incognito con il Face ID - macitynet : Nell’ultima beta di Chrome per iOS lo sblocco delle schede in Incognito con il Face ID - ispazio : Google Chrome ci consentirà di bloccare le schede di navigazione in incognito con il Face ID -

Ultime Notizie dalla rete : Con Face Navigazione in incognito Chrome con Face ID su iPhone| Giornalettismo Giornalettismo.com Vf Corporation spinge l’acceleratore sui temi dell’uguaglianza razziale

Si punta a incrementare la presenza dei lavoratori di colore, a eliminare le differenze retributive, estendendo l’attenzione ai fornitori.

Face/Off: Adam Wingard sarà il regista del sequel

Il film, attualmente in lavorazione presso la Paramount Pictures, vedrà alla regia lo statunitense Adam Wingard. Non sarà un remake, come inizialmente teorizzato: è stato lo stesso Wingard a fare chia ...

Si punta a incrementare la presenza dei lavoratori di colore, a eliminare le differenze retributive, estendendo l’attenzione ai fornitori.Il film, attualmente in lavorazione presso la Paramount Pictures, vedrà alla regia lo statunitense Adam Wingard. Non sarà un remake, come inizialmente teorizzato: è stato lo stesso Wingard a fare chia ...