Borse europee deboli. Milano e Francoforte in rosso (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Teleborsa) – Continua in leggera diminuzione la giornata della Borsa di Milano, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell’Europa. Peggio di Milano fanno solo Francoforte e Madrid. Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,211. L’Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,46%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,86%. Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +90 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,45%. Nello scenario borsistico europeo tentenna Francoforte, che cede lo 0,48%, ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata Parigi, che resta ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 12 febbraio 2021) (Teleborsa) – Continua in leggera diminuzione la giornata della Borsa di, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell’Europa. Peggio difanno soloe Madrid. Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,211. L’Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,46%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,86%. Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +90 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,45%. Nello scenario borsistico europeo tentenna, che cede lo 0,48%, ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata Parigi, che resta ...

ForexOnlineMeIt : Borse europee deboli. Milano e Francoforte in rosso - ForexOnlineMeIt : Borse europee sulla parità, Piazza Affari in leggero calo - VoceSpettacolo : Londra non è più capitale del trading - directasim : Borse europee ancora senza mordente, mentre le festività per il capodanno lunare limitano gli scambi in molti merca… - doveinvestire1 : Le #borse europee hanno aperto in ribasso, mentre i #mercati continuano a soppesare gli ultimi commenti accomodanti… -