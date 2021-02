Aria fredda e nuvole in arrivo | migliora domenica

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Gabriele Galastro ci dice che tempo farà a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. ANALISI GENERALE Venerdì è atteso un netto ricambio dipiùproveniente dai Balcani, con una sensibile diminuzione delle temperature, un rinforzo generale della ventilazione e la possibilità di qualche debole nevicata durante le ore serali sulla pianura occidentale, ma con accumuli irrisori. Daavremo tempo più soleggiato, abbastanza freddo al mattino, ma più mite durante il pomeriggio. Venerdì 12 febbraio 2021 Tempo Previsto: In mattinata sui rilievi Alpini e Prealpini transito di velature a tratti compatte, ma in un contesto abbastanza soleggiato, in pianura cielo vbilmente nuvoloso con possibilità di qualche schiarita. Dal pomeriggio su ...