Antonella Clerici si scaglia contro il Grande Fratello Vip: "Non hanno niente da dire. É il nulla cosmico"

"Non è la mia televisione, è mortificante", sono state queste le parole pronunciate dalla nota conduttrice televisiva al timone di È sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici. La conduttrice Rai si lascia scappare il suo commento nei confronti del reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip. Un commento che giunge a bocciare interamente lo show per lei ormai ridottosi ai minimi termini tanto da non avere alcun senso quasi di essere trasmesso. Antonella Clerici critica del Grande Fratello Vip Non sono parole certo accomodanti quelle espresse recentemente da Antonella Clerici, molto critica nei confronti del Grande Fratello Vip, reality show che di molto si discosta dalle ...

