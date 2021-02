Ambiente | discarica bonificata in tempi record nel Casertano

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiE’ statain, in appena otto giorni, un’area trasformata innel comune di San Prisco (Caserta), che era stata sequestrata dalla Guardia di Finanza di Caserta nel maggio 2019. E’ stato la società Acqua Campania, proprietaria dell’area estesa per circa 2,5 chilometri quadrati, ad effettuare le operazioni di bonifica su sollecitazione della Procura di Santa Maria Capua Vetere e delle Fiamme Gialle. Proprio l’ufficio inquirente diretto da Maria Antonietta Troncone aveva infatti chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminare il sequestro dell’area, avviando l’iter per la bonifica, che è stato piuttosto lungo, complice anche i quasi dodici mesi di stop per l’emergenza Coronavirus. Le operazioni di rimozione, partite invece poco meno di due settimane fa, ...