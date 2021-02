UE | le nuove stime sulla ripresa economica

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 11 febbraio 2021) sembrano decisamente più confortanti. Infatti, stando alle parole pronunciate in conferenza stampa dal Commissario europeo per l’economia Paolo Gentiloni, si inizia ad intravedere “una luce in fondo al tunnel”. Lanon sarà omogenea per tutti i Paesi, ma la situazione è sicuramente migliore rispetto alle previsioni