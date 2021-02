Tutto quello che c’è da sapere su Cibook

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Se amate il cibo e i libri, doveteassolutamentesu. Si tratta di un bookclub dedicato a libri di ogni genere purché celebrino il mondo enogastronomico in tutte le sue forme. A crearlo sono state Rossana Borroni, Chiara Ghiani e Jessica Cani, tre volti noti ai foodie di Instagram. Non si sono mai incontrate dal vivo, ma se c’è una cosa buona della pandemia – forse l’unica – è che ha accorciato le distanze, mettendo in contatto persone geograficamente lontanissime, ma vicine per passioni e intenti. Una è nel Sulcis, in Sardegna, l’altra in Liguria, la terza in Piemonte. Eppure è come se si conoscessero da sempre. La comune passione per cibo, vino, libri e divulgazione le hanno spinte a fare gruppo. E, dato che mancava un bookclub dedicato al cibo, se lo sono create da sole. Cos’è e come funziona ...