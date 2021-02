‘Trucco’ WhatsApp: si possono inviare messaggi a se stessi. Ecco come (Di giovedì 11 febbraio 2021) E’ possibile inviare messaggi a se stessi su WhatsApp. Lo sapevi? Lo scopo è quello di creare una sorta di ‘archivio’ da consultare all’occorrenza. Ecco come procedere Buone nuove dal fronte WhatsApp. Della App più utilizzata al mondo si scoprono sempre nuove potenzialità. Oltre alle possibilità di inviare messaggi anonimi, di aggiungere un contatto senza L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 11 febbraio 2021) E’ possibilea sesu. Lo sapevi? Lo scopo è quello di creare una sorta di ‘archivio’ da consultare all’occorrenza.procedere Buone nuove dal fronte. Della App più utilizzata al mondo si scoprono sempre nuove potenzialità. Oltre alle possibilità dianonimi, di aggiungere un contatto senza L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

infoitscienza : Whatsapp, il trucco per inviare messaggi a se stessi e perché farlo - infoitscienza : Whatsapp, il trucco per inviare messaggi a se stessi e perché farlo - rosatoeu : Whatsapp, il trucco per inviare messaggi a se stessi e perché farlo. - leggoit : Whatsapp, il trucco per inviare messaggi a se stessi e perché farlo - digitaliafm : -