Tesla vs NIO vs Xpeng: la sfida a tre per la guida semi autonoma. Chi va meglio? (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lo youtuber cinese 42Mark ha messo alla prova tre sistemi di navigazione assistita, ovvero quelli di Tesla Model 3, NIO EC6 e Xpeng P7. Ecco il video con i risultati... Leggi su dday (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lo youtuber cinese 42Mark ha messo alla prova tre sistemi di navigazione assistita, ovvero quelli diModel 3, NIO EC6 eP7. Ecco il video con i risultati...

MrETP : @ap_elle Tesla e Nio sono un altro pianeta - TheMoneyTalk3 : Gli ultimi dati dell'azienda di auto smart XPENG sul numero di consegne di veicoli sono stati soroprendenti! sarà… - pdilor : [Oggi Webinar Free sulla E-mobility] Ti piacerebbe investire in aziende come: - Ballard Power Systems - NIO - Plu… - bizcommunityit : NIO non seguirà Tesla, il ceo spiega le differenti strategie. Pausa del rally a #WallStreet, boom vendite non basta… - janakkandel11 : @robinhoodkid Nio tesla square -