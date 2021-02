Stephen King pubblica "Guns" con Marotta & Cafiero di Scampia. L'editore: "Una bella favola" (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dal Maine a Scampia, le favole a volte si avverano. È quello che sta accadendo alla piccola casa editrice Marotta & Cafiero, radicata a Scampia, punto di riferimento culturale e sociale per tanti ragazzi di uno dei territori più difficili del paese. A maggio, infatti, uscirà per i suoi tipi nientemeno che l’ultimo libro dello scrittore più famoso del mondo: Stephen King. Il “re” dell’horror, oltre che per la sterminata produzione di romanzi entrati nell’immaginario collettivo, è noto anche per il suo attivismo politico. Uno dei frutti di questo impegno non può non sposarsi col progetto editoriale di Marotta & Cafiero, ovvero il saggio Guns – Contro le armi, pamphlet in uscita il prossimo 4 ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) Dal Maine a, le favole a volte si avverano. È quello che sta accadendo alla piccola casa editrice, radicata a, punto di riferimento culturale e sociale per tanti ragazzi di uno dei territori più difficili del paese. A maggio, infatti, uscirà per i suoi tipi nientemeno che l’ultimo libro dello scrittore più famoso del mondo:. Il “re” dell’horror, oltre che per la sterminata produzione di romanzi entrati nell’immaginario collettivo, è noto anche per il suo attivismo politico. Uno dei frutti di questo impegno non può non sposarsi col progetto editoriale di, ovvero il saggio– Contro le armi, pamphlet in uscita il prossimo 4 ...

